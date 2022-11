Weduwe doodgeslagen pakketbezorger emotioneel in rechtbank: ‘Mijn man is niks begonnen’

Bart Vriends ziet cruciale rol voor Tobias Lauritsen in ontwikke­ling Sparta: ‘Grote toevoeging aan ons spel’

Na een jaar dat grotendeels in het teken stond van een intense degradatiestrijd puft Spartaan Bart Vriends (31) nu uit in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad als de nummer zes van de eredivisie. Hij zag zijn ploeg een transformatie ondergaan met - in zijn ogen - spits Tobias Lauritsen (25) als belangrijkste nieuwe pion.

17 november