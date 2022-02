Weduwnaar valt verdachte na afloop strafzaak in de armen: ‘De straf is voor iedereen al hoog genoeg’

Twee aanhoudin­gen in onderzoek naar rellen bij Feyenoord-FC Utrecht

De politie heeft deze week twee personen aangehouden in het onderzoek naar rellen die ontstonden rondom de wedstrijd Feyenoord-FC Utrecht, in mei 2021. Tijdens deze rellen werden meerdere agenten van de Mobiele Eenheid (ME) en politiepaarden met stenen bekogeld.

9 februari