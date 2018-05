Weer arrestaties voor moord Mustafa Ates

Het stoffelijk overschot van Ates werd op zaterdag 22 juli 2017 in Rijswijk gevonden. Een jong stelletje dat daar ’s ochtends rond 05.00 uur de parkeerplaats aan de Van der Kooijweg opreed, ontdekte het lichaam in de bosjes. Ates had de bijnaam Mus Beton; die dankte hij aan zijn werk als klusjesman. De politie had al langer het vermoeden dat Ates op één of andere manier in aanraking was gekomen met criminelen.