Wéér drugsvondst in Rotterdamse haven: 1000 kilo coke verstopt tussen de ananassen

Man (33) raakt gewond bij woningover­val door klap met vuurwapen

11:17 Een 33-jarige man is zondagavond laat gewond geraakt nadat hij door overvallers werd bedreigd en geslagen met een vuurwapen. Dit gebeurde in een woning aan de Spaansebocht in Rotterdam-Spangen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand aangehouden.