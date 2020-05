Wéér een Rotterdams pand onder vuur genomen: woning in West is vierde binnen week tijd

Foto-serie Het bombarde­ment in beeld: het stadshart uit Rotterdam gerukt

7:30 Rotterdam in 1940. Na de verwoestende Duitse bommenregen en de daarop volgende verzengende vuurzee restte van de ooit zo prachtige oude binnenstad niet meer dan rokend puin, met wat ruïnes en hier en daar een gebouw dat - vaak zwaar verminkt - nog overeind stond. Zoals de Laurenskerk, een van de weinige herkenningspunten in de kaalslag, waaraan puinruimers in de maanden na deze catastrofe de handen vol hadden. Bekijk onderaan dit artikel de indrukwekkende foto's van de gebombardeerde stad.