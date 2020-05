Wéér een Rotterdams pand onder vuur genomen: woning van ‘twee lieve mensen’ in West is vierde binnen week tijd

Jelle (34) speelt wereldbe­roemd nummer tijdens zijn eigen hersenope­ra­tie in Erasmus MC

9:11 Gitaar spelen terwijl een team van artsen in de tussentijd je hersentumor probeert te verwijderen. De 34-jarige Jelle van Tilburg uit Bergen op Zoom deed het in maart, in het Erasmus MC in Rotterdam. Het filmpje daarvan is online gezet en hij hoopt daarmee geld in te zamelen voor het onderzoek naar hersentumoren.