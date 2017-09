Weer een Rotterdamse Nijntje: 'Lekker crosse op me fiets'

‘As ik een grote nijn ben, dan lijkt het me wel iets, dat ik ’s cool ga crosse, lekker op me fiets’. Het is de Rotterdamse tongval van Nijntje die te lezen is het nieuwste boekje van 's werelds populairste konijn.

Vanaf vandaag is het boekje te koop. Wie een exemplaar wil kan er maar beter snel bij zijn. De vorige Rotterdamse versies waren een grote hit. Na het overlijden van geestelijk vader Dick Bruna was een piek te zien in de verkoop van alle streektaal-nijntjes, maar de Rotterdamse versie van Nijntje in de diergaarde haalde zelfs de bestsellerlijst van het CPNB (Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek). Het boekje was in drie weken uitverkocht.