Weer eens wat anders: een Erasmusbrug in de tuin

video Meerdere gewonden bij massale vechtpar­tij in café Maassluis, waaronder een toegesnel­de agent

26 augustus Bij een massale vechtpartij in café De Morriaan aan de Haven in Maassluis zijn zeker twee gewonden gevallen. Onder hen is de uitbaatster van de kroeg. Ook een agent die naar de vechtpartij onderweg was raakte licht gewond, maar dat gebeurde nog voor hij ter plaatse kwam.