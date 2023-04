Weer explosie in portiek Crooswijkseweg: ook raak op de Van Speykstraat: ‘Ik kreeg er hartkloppingen van’

Criminelen zoeken graag anonieme plekken zoals garage­boxen: ‘Ik was overtuigd dat ik fatsoenlij­ke huurder had’

Opslagboxen en bedrijventerreinen zijn geliefde anonieme plekken voor criminelen, zo bleek afgelopen week weer in Ridderkerk. Daar lagen in garageboxen tientallen vuurwapens en in een loods meer dan honderd jerrycans met grondstoffen voor synthetische drugs. ,,Ik was ervan overtuigd dat ik een fatsoenlijke huurder had’’, zegt de eigenaar van de loods.