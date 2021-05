Wéér explosie in Rotterdam: vrouw ernstig gewond in Vreewijk

Een buurtbewoner, die anoniem wil blijven, hoorde tegen twaalven een knal en zag dat twee mannen uit de straat de deur van een woning open probeerden te krijgen. ,,Het slachtoffer wilde in eerste instantie niet naar buiten, daarna hebben we haar bij mij onder de douche gezet. Ze was overal verbrand en had enorm veel pijn.’’

Meerdere explosies

Deze maand vonden ’s nachts al meerdere explosies plaats in Rotterdam. Op 1 mei ging een vuurwerkbom af in een flat aan de Tonijnstraat in Rotterdam-Hoogvliet. Vier dagen later was er een explosie bij Feyenoordcafé ’t Haantje in Rotterdam-Zuid. Weer twee dagen later vonden in één nacht drie ontploffingen plaats. Dit keer bij Feyenoordcafé The Hide Away op het Kreekplein, een flat aan de Forelstraat in Rotterdam-Hoogvliet en een woongebouw aan de De Blécourstraat in Rotterdam-Schiebroek. Op 8 mei werd bekend dat een week eerder ook een explosie plaatsvond bij een woning in de wijk Bloemhof.