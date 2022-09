Weer geruzie over muziekfestival Barendrecht: ‘Hebben niets geëist, alleen maar gevraagd’

Het wil maar niet vlotten met het nieuwe festival in Barendrecht. De organisatie worstelde al met de coronabeperkingen, de vergunningen en het vinden van de juiste plek. De editie van dit jaar moest opnieuw worden uitgesteld.

Volgend jaar zou het tweedaagse evenement op 30 juni en 1 juli 2023 kunnen zijn, maar dan moeten organisator Roolaart en de gemeente het wel eens zien te worden over kosten en voorwaarden.

50.000 euro tekort

Dat lijkt ver weg, zeker nu de gemeente Barendrecht deze week aan de gemeenteraad aangaf niet meer met Lekker & Live te willen werken. Er is een verschil van inzicht ontstaan over de situatie. Ook is de gemeente verbaasd over de houding van Roolaart, die een schadevergoeding en een ‘garantie’ van drie festivals in de Zuidpolder had gevraagd. Zijn tekort zou 50.000 euro bedragen.

,,Wij hebben in het gesprek met de wethouder niets geëist, alleen maar gevraagd”, reageert Frank Roolaart. ,,Over de voorwaarden was best te praten.’’ Lekker & Live stond eerst gepland in de Zuidpolder, naast kinderboerderij De Kleine Duiker. Later is gekeken naar Stationstuinen, naast het NS-station waar een woonwijk komt. Ook daar bleek het festival niet mogelijk.

Stopt

De gemeente Barendrecht ziet geen verplichting om aan het verzoek tot schadevergoeding te voldoen. ,,Daarom stopt het proces voor de gemeente”, stelt burgemeester Govert Veldhuijzen. Roolaart is teleurgesteld over het handelen van Barendrecht. Hij is zich aan het beraden op (juridische) stappen en overweegt openheid van zaken te geven met een feitenrelaas.

Zangeres Maan zou optreden op Lekker & Live in Barendrecht. De vraag is nu of het muziekfestival ooit nog zal doorgaan.

Voor Lekker & Live waren artiesten als Racoon, Di-Rect, Maan, Jeroen van den Boom en Tino Martin gestrikt. Onduidelijk is of zij ooit in Barendrecht zullen optreden.

