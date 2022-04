Weer met een cup op de kiek in de Kuip

commentaar Natuurlijk kunnen Denk en Leefbaar samen Rotterdam besturen, want ze hebben veel gemeen

Denk samen met Leefbaar, wie had dat gedacht? De navolgers van de islamkritische Pim Fortuyn willen in Rotterdam aan de slag met een partij waarvan de achterban grotendeels van Turkse en Marokkaanse komaf is. In de twintig jaar nadat Fortuyn met zijn nieuwe partij de Rotterdamse politiek binnen walste, is veel gebeurd.

12:16