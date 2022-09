Weer minder werkzoekenden in regio Rijnmond: ‘De Arbeidsmarkt blijft krap’

Werkgevers ervaren vooral moeite bij het vullen van vacatures voor klantcontactberoepen. Het gaat dan bijvoorbeeld om klantenservicemedewerkers. Volgens het UWV stonden er halverwege 2022 zo’n 700 vacatures voor dit soort beroepen open in de regio Rijnmond, tegenover 322 werkzoekenden.

Werkzoekenden met vergelijkbare skills

Het werven van medewerkers met vergelijkbare skills kan hierbij helpen, stelt het UWV. Zo telt de regio Rijnmond ruim 2100 werkzoekenden met vaardigheden die passen bij klantcontactberoepen. Deze werkzoekenden hebben een administratieve, commerciële of dienstverlenende achtergrond. ,,Het gaat dan onder meer om ondersteunend secretarieel medewerkers, financieel-administratief medewerkers dan wel receptionistes of telefonistes die in het verleden een succesvolle overstap hebben gemaakt naar klantcontactberoepen”, aldus het UWV.