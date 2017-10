Weer onrust bij patiënten tbs-kliniek De Kijvelanden

In de De Kijvelanden is de spanning voor de zoveelste keer te snijden. Na eerdere incidenten dit jaar zijn patiënten door de heisa van de voorbije dagen opnieuw uit hun doen. Het knagende onveiligheidsgevoel wordt versterkt door de angst die ze voor elkaar hebben. Ze zijn bang. Bang dat één van hen een keer uit zijn dak gaat, met dramatische gevolgen.



Naar nu is gebleken, is de commotitie van donderdag rond het verdwenen keukenmes veroorzaakt door een fout van het personeel. Het mes werd de volgende dag gevonden. Volgens ingewijden op een plek die 'onrustbarend' wordt genoemd. Waar dat was, wil De Kijvelanden niet zeggen.



Wel wordt door de woordvoerder erkend dat bij het mesincident 'geen patiënten zijn betrokken.' ,,We gaan kijken waar het fout is gegaan. Zijn de protocollen gevolgd? En zo lang daar onderzoek naar wordt gedaan, zeggen we er verder nog niets over.''



Op slot

In verband met de zoekactie ging De Kijvelanden op slot voor bezoek en werden de tbs'ers opgesloten in hun cel. Hen werd later ter compensatie voor het ongemak 15 euro toegezegd. De hoogte van het bedrag wordt niet bevestigd. ,,We hebben een kleine geste gedaan.''



De rust was nog niet weergekeerd of zaterdag ontstond opnieuw flinke commotie. 's Ochtends 'bezette' de Landelijke Bijzondere Bijstandseenheid (LBB) van de Dienst Justitiële Inrichtingen, ook wel de Mobiele Eenheid van het gevangeniswezen genoemd, De Kijvelanden voor een grote zoekactie. Volgens het Ministerie van Veiligheid en Justitie wordt de LBB ingezet bij grootschalige calamiteiten of als er een signaal is dat er een vuurwapen binnen de inrichting is gekomen.



Bij de grootscheepse controle van de LBB van zaterdag werden speurhonden de kamers van de patiënten ingestuurd. Meerdere bronnen melden deze krant dat bij de 'veegactie' zelfgemaakte wapens en drugs zijn aangetroffen. De Kijvelanden ontkent dat echter.



De consternatie heeft in elk geval ook z'n weerslag op familieleden van tbs'ers. ,,De lichtere gevallen zijn bang voor de zwaardere gevallen'', zegt de partner van één van hen. ,,Sommigen durven amper hun kamer nog af. Dat is natuurlijk niet bevorderlijk voor de behandeling.'' ,,Als het al niet goed zit in je hoofd, dan word je er niet rustiger van door al die shit'', reageert een ander die eveneens anoniem wil blijven.