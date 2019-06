Wéér raak met trouwstoet: politie pakt asociale bruiloftsgasten op Coolsingel aan

Video De schokkende waarheid achter de adoptie van Schiedamse Sun Yoon van Dijk

15:30 Tot vorige week wist Sun Yoon van Dijk alleen dat zij 36 jaar geleden is geboren in Busan, Zuid-Korea. Toen zij peuter was, werd zij met haar oudere zusje geadopteerd door haar Nederlandse ouders. Maar het hoe en waarom van die adoptie was altijd een raadsel voor het Schiedamse raadslid. ,,De vraagtekens zijn nu weg.''