Weer schietgeweld in Rotterdam-Feijenoord: persoon én woning beschoten

VIDEOHet is weer raak in Rotterdam-Feijenoord: Maandagavond is een woning beschoten aan de Persoonsdam en in de vroege dinsdagochtend een man op de West-Varkenoordseweg. Het zijn de zoveelste schietpartijen in dit deel van Rotterdam-Zuid in de afgelopen weken. Niemand raakte gewond.

De eerste schietpartij merkte niemand op. Tot de bewoner bij thuiskomst rond half elf glas op de grond en kogelgaten in het raam op de tweede verdieping aantreft. Er blijkt te zijn geschoten op de woning aan de Persoonsdam in gebied Feijenoord, ergens tussen 20.00 en 22.30 uur ‘s avonds. De politie komt ter plekke, stelt sporen veilig en start een onderzoek.

Explosie geweld in Hillesluis

In de vroege ochtend is er opnieuw een schietpartij, nu in Hillesluis. Op de West-Varkenoordseweg wordt rond 3.10 uur op een persoon geschoten. Ook wordt een kleine zwarte auto volledig vernield. De voorruit is beschadigd, de achterruit ligt eruit. Ondanks dit vele geweld, raakt niemand gewond. De schutter of schutters vluchten weg in de auto. Ook hier start de politie een onderzoek.

Een paar uur na dit tweede schietincident, moet de Haagse brandweer uitrukken voor een brandende auto. Dit achtergelaten voertuig met een Pools kenteken wordt rond 6.00 uur aangetroffen in een berm langs een fietspad in recreatiegebied Vlietland in Leidschendam en is niet meer te redden. Mogelijk houdt deze auto verband met de schietincidenten in Rotterdam, maar een politiewoordvoerder kan daar nog niets over zeggen.

In Hillesluis, waar op de persoon werd geschoten, staan meerdere mobiele camera’s, onder meer op de hoek van de Persoonshaven met de Persoonsdam en op de Oranjeboomstraat. De camera’s zijn neergezet na de vele schietpartijen.

Gerichte acties

Naast schoten na ruzies is het aantal beschoten woningen in Rotterdam-Feijenoord opvallend. Sinds eind juli zijn er zeven woningen onder vuur genomen, in enkele straten vlakbij elkaar. Die gisteravond aan de Persoonsdam was de zevende. Zeker één keer heeft de schutter het verkeerde raam gekozen.

,,Ondanks dat we nog niet weten wie achter deze beschietingen zit en wat het motief is, is onze ervaring dat beschietingen van panden altijd gerichte acties zijn. Het gebeurt een enkele keer dat iemand zich vergist in een woning en dat het huis van mensen die niks met het desbetreffende conflict van doen hebben wordt geraakt’’, zei de politie twee weken geleden. ,,Reden te meer om alles op alles te zetten om te zorgen dat deze gekkigheid stopt.’’

Sindsdien is er in Feijenoord geschoten met knalpatronen op de Persoonshaven, een ruzie in een kapsalon aan de Slaghekstraat beslecht door te schieten en werden twee woningen onder vuur genomen aan de Feijenoordhaven en Persoonsdam. Het totale aantal schietpartijen in de Rotterdamse regio deze zomervakantie is nog groter. In Capelle aan den IJssel en Schiedam werden twee mannen doodgeschoten. Eerder zei politiechef Fred Westerbeke dat mogelijk drie dossiers met elkaar te maken hebben. Het zou daarbij gaan om een geschil binnen de georganiseerde misdaad.

