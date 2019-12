Weer vertraging voor nieuw stadion Feyenoord: nu pas in 2025 open

Veel zieken in klassen en op werk, maar nog lang geen griepgolf

18:45 Aan de schoolklassen in Rotterdam en regio is het al te zien, net als op sommige werkplekken. Het is bijna winter en dus liggen kinderen en volwassenen met griep of een heftige verkoudheid op bed. Maar zo veel zieken als verleden jaar de griepepidemie zijn er nog niet. En ook in de wachtkamer van de huisarts zit het nog niet vol met griepklanten.