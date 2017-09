Wees zuinig op de foute zeeheld Witte With

Witte Corneliszoon de With heeft in de 17de eeuw zijn leven gegeven in dienst van zijn vaderland, zo staat in zijn levensbeschrijvingen. De in de buurt van Brielle geboren Rotterdammer ging op 16-jarige leeftijd als scheepsjongen aan de slag bij de marine. Hij schopte het met hard werken tot vice-admiraal. Daar kunnen veel jongeren een voorbeeld aan nemen. De With was ook een bullebak, die zo slecht bij z'n personeel lag dat hij altijd moeite had om bemanning voor zijn schepen vinden. Daar kunnen werkgevers lessen uit trekken. Tot zijn duisterste daden behoren betrokkenheid bij het martelen van opstandige collega's en het verbranden van 90.000 kruidnagelbomen van boeren op de Molukken om de prijs van de specerij op te drijven. Beide wandaden verrichtte De With in opdracht van de autoriteiten. De les? Macht staat op gespannen voet met ethiek en moraal.