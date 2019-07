Weet deze persoon met witte schoenen meer over vermiste Mohamed Anaya?

De politie is naarstig op zoek naar een persoon met witte schoenen die mogelijk meer weet over de verdwijning van de 26-jarige Mohamed Anaya uit Rotterdam-IJsselmonde. Dit werd vanavond bekend gemaakt in het tv-programma Opsporing Verzocht.

Mohamed Anaya had problemen in het criminele milieu, mogelijk houdt zijn vermissing verband met een verdwenen partij cocaïne. Hij werd vrijdagmiddag 14 juni voor het laatst gezien rond 13.00 uur in IJsselmonde

Drie dagen na zijn vermissing is Anaya's auto - een Volkswagen GTE model 7 met een opvallende deuk - teruggevonden in Rijswijk aan de Van Vredenburchweg. Het voertuig is tussentijds door meerdere camera's gefilmd en door omstanders gezien.

Camera's

Zo dook zijn auto ook op aan de Rijswijkseweg in Den Haag. In de vroege ochtend wordt de auto in Rijswijk gefilmd. Op camera's is te zien hoe de Volkswagen vanaf de Huis te Landelaan over de Van Vredenburchweg rijdt.

Het is onduidelijk of Mohamed Anaya zelf achter het stuur zat of iemand anders. Vlak daarna komt een nog onbekend persoon uit de richting van de auto lopen. Deze persoon draagt witte schoenen en loopt steeds heen en weer. De politie wil heel graag weten wie dat is.

Vermoedelijk is de Volkswagen van Mohamed nog een keer verplaatst. Uit camerabeelden blijkt dat er nogmaals twee mensen in de richting van de auto lopen, ook komt er nog een fietser voorbij. De politie wil ook weten wie zij zijn en of zij iets hebben gezien.

De vermiste Mohamed Anaya.