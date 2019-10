Wegens seksueel misbruik veroordeelde ‘fysio’ hangt zwaardere straf boven het hoofd

De in 2018 wegens seksueel misbruik veroordeelde fysiotherapeut Robert B. (30) uit Rotterdam hangt een zwaardere straf boven het hoofd dan hem door de rechtbank is opgelegd. Die veroordeelde hem tot tien maanden gevangenisstraf. In het hoger beroep, dat vandaag heeft gediend, is vijf maanden meer geëist.

Robert B. werd als gevolg van de ontuchtzaak en zijn veroordeling geschrapt uit het BIG-register. Dat is het register waarin het basisberoep is opgenomen van mensen die werken in de gezondheidszorg. Het BIG-register geeft aan welke bevoegdheid de zorgverleners hebben.

De toenmalige fysiotherapeut ging volgens justitie zijn boekje te buiten bij één van zijn patiënten in Den Haag. Hij kwam in 2017 thuis bij een vrouw die kampte met rugklachten. Ze werd door de Rotterdammer gemasseerd, maar hij betastte tijdens de behandeling haar borsten en ging met zijn vingers in de vagina van het slachtoffer. De rechtbank kwalificeerde dat als verkrachting.

Robert B. zelf zag het destijds allemaal anders. Hij beweerde per ongeluk met zijn vingers te zijn ‘uitgeschoten’ tijdens de massage.

Gevolgen

In de behandeling van de strafzaak bij de Haagse rechtbank werd vorig jaar door justitie een jaar cel geëist. De rechters hielden rekening met onder meer de gevolgen die het zedenmisdrijf voor de verdachte zelf had en legden hem tien maanden cel op. De fysio verloor zijn werk. Ook kreeg de gehuwde Rotterdammer problemen in de privésfeer.