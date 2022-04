Wegpiraat (19) met lachgasballon moet acht maanden cel in na ongeval waarbij Wim (63) overleed

Aan de fatale gebeurtenis, eind mei 2020, ging een alledaags gesprek vooraf. Wim belde vlak voor het ongeluk naar zijn broer Ger om te laten weten dat hij zijn sleutels had verloren. Wim kreeg het advies de route die hij had genomen opnieuw te rijden zodat hij de sleutels misschien zou vinden. Zo gezegd, zo gedaan. Wim pakte de fiets, niet wetend dat hij op de Carnisselaan in Rotterdam-Zuid het noodlot tegemoet reed. Want daar kwam, zonder dat hij het aan zag komen, Y. met een veel te hoge snelheid aan scheuren.