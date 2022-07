Wegwerker overleden na beknelling tussen verkeerslicht en hoogwerker

Gerko Brink organi­seert wedstrijd tussen ex-gedetineer­den en ex-profvoet­bal­lers: ‘Ze voelen zich trots’

Gerko Brink organiseert een wedstrijd van ex-gedetineerden en gevangenismedewerkers tegen ex-profvoetballers. De wedstrijd vindt plaats op het voetbalveld van sportpark Olympia in Rotterdam. Brink doet dit in het kader van de World Police and Firegames, een kampioenschap voor politie en brandweer.

27 juli