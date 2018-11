‘Weigerachtige’ lichtmasten Kuip worden getest voor cruciale interland Nederland-Frankrijk

Rotterdam Airport breekt nu al passagiers­re­cord

12:29 Met nog twee maanden op de kalender, wist Rotterdam The Hague Airport (RTHA) al in oktober het passagiersrecord te breken. In de eerste tien maanden van dit jaar verwerkte de luchthaven 1,79 miljoen passagiers, ruim 11 procent meer dan in heel 2017. De verwachting is dat aan het eind van het jaar is dat 2 miljoen passagiers van, naar of via RTHA hebben gevlogen.