Weinig last van boerenprotesten in Rotterdamse regio

Tramhaus gaat plotseling als rockster­ren door het leven: ‘Heb nog steeds geen goede handteke­ning’

Tramhaus gaat als een komeet. De Rotterdamse band toert dit jaar uitgebreid in het buitenland, trekt langs grote festivals, waaronder Best Kept Secret, en is nog maar zelden in haar thuisstad te zien. Deze zondag wel. Dan speelt het vijftal op het Metropolis Festival in het Zuiderpark.

2 juli