Weinig mensen weten waar NPRZ voor staat: ‘Kloof tussen burgers en NPRZ moet worden verkleind’

Dat zei Cary Lindeborg van de wijkraad Lombardijen tijdens een inspreekmoment in het stadhuis. Daar moet verandering in komen stellen raadsleden. Zij willen dat NPRZ méér wijkraden en bewoners gaat betrekken in besluiten die hún wijk aangaan. Met NPRZ moet Rotterdam-Zuid zich in twintig jaar ontwikkelen op het gebied van wonen, werk en onderwijs.

GroenLinks-raadslid Larissa Vlieger: ,,Ik schaamde me toen ik mensen vroeg naar wat ze vinden van NPRZ en reacties terugkreeg van wat is dat dan? Terwijl er twee jaar geleden al een toezegging is gedaan om buurtbewoners te betrekken.” Volgens Bas Oudenaarden, wijkraadslid Oud-Charlois-Wielewaal, is NPRZ als 'een zwarte doos die besluiten maakt zonder invloed'.

‘Beleid op aanpassen’

Martin van Rijn, die onderzoek deed naar de effecten van de eerste tien jaar NPRZ, stelde in zijn rapport ook al dat de betrokkenheid van bewoners beter moet. Het was één van zijn aanbevelingen: ,,Mensen zitten niet te wachten op een schetsontwerp over hun wijk, met zoveel huizen erbij en eraf. Je moet luisteren naar wat in hun leefwereld speelt en daar je beleid op aanpassen.”

Volt-raadslid Tim Kind verwees naar de ‘teleurstellende flopburgertop’, waar een bijeenkomst in Ahoy moest worden afgelast omdat er geen animo was vanuit bewoners. ,,De kloof tussen burgers en NPRZ moet worden verkleind”, zegt Kind.

Tim Versnel, wethouder NPRZ, uitte ook zijn ‘ontevredenheid’ maar zei ook dat de focus van NPRZ altijd heeft gelegen op samenwerkingspartners in plaats van bewoners. Maar dat kan anders, stelt hij nu. De komende maanden gaat hij samen met Marco Pastors, directeur van het programma, in gesprek met de wijkraden over de thema’s die zij belangrijk vinden.

