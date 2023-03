Weinig vrouwen in de auto-industrie: ‘Niet zeuren dat mannen en vrouwen niet gelijk zijn’

Bonk staal glijdt over het water, op weg naar de Oranjebrug

Eén bonk staal - het brugdek - gleed dinsdagmiddag over het water, bestemd voor de bijna gerenoveerde Oranjebrug. Deze brug in het centrum van de stad is voor Schiedammers een bijzondere. Met zijn vier karakteristieke pijlers en de plek is dit de poort naar het centrum. De afgelopen maanden is de Oranjebrug gerenoveerd.