Welk beroemd bedrijf zien we op deze foto in de verte?

VIDEO Veel schade na forse brand in woning in Poortugaal, bewoonster aangehou­den voor brandstich­ting

In een hoekwoning in Poortugaal is zaterdagochtend brand uitgebroken. De brandweer schaalde snel op vanwege de angst dat er nog mensen in het pand zaten, maar dat was niet het geval. Een vrouw, de bewoonster van het huis, is aangehouden voor brandstichting.

8 oktober