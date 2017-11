Welke foto vind jij het mooiste?

De redactie van het AD Rotterdams Dagblad heeft acht foto’s geselecteerd voor de shortlist. De winnaar van de publieksprijs krijgt een workshop van persfotograaf Pim Ras. De jury van de Fotowedstrijd Rotterdam selecteert nog 36 foto’s die volgende week te zien zijn in Verhalenhuis Belvedere op Katendrecht. Eén van de fotografen van wie de foto’s daar te zien zijn, wint de juryprijs, een cheque van 1500 euro die te besteden is in een Canonwinkel.



De 36 beste foto’s zijn op 18 en 19 november te zien in Verhalenhuis Belvedere

Kees Vermaak - Verfklus

Met een verfroller waar ik thuis het plafond mee verf is deze man een schip van 333 meter lang aan het bijwerken, zo te zien zijn bij het aanmeren de zwarte meerpalen geraakt en hebben een beschadiging veroorzaakt. De MSC Preziosa, hier op 12 september 2017 aangemeerd aan de Wllhelminakade, moest uitwijken voor de storm en een dreigende staking in Le Havre.

Kees Schinkel - De Erasmusbrug tijdens een bui

Vrijdag 6 oktober was een stormachtige dag, met een afwisseling van heftige buien en felle zon. Dan leent de skyline van Rotterdam zich juist vaak goed voor het maken van een foto. Zo ook deze keer. De Erasmusbrug en de Kop van Zuid zijn normaal natuurlijk al fotogeniek, maar toen na een bui die was overgetrokken de zon weer doorbrak, was het effect wel heel erg bijzonder. Helemaal toen ook nog een groep fietsers in beeld kwam staan. Ze waren kennelijk aan een guided tour bezig die hoe dan ook doorging, en hadden zich dus in plastic regenjassen gestoken die in de zon mooi oplichtten. Een heel bijzonder moment om mee te maken. En uiteraard hulde aan de dappere fietsers die het weer trotseerden om dit fraaie plaatje mogelijk te maken!

Peter Schmidt - Zicht op de havens van Rotterdam-Zuid

Behalve de rivier de Maas zijn ook de oude havens van Rotterdam pareltjes. Dit zicht op de Rijnhaven en de Maashaven lijkt van voor de oorlog. Maar deze foto is genomen in januari van dit jaar. Een beetje grondmist in de verte en rookpluimen van de bedrijven op Katendrecht op de voorgrond. Het gedeelte van de stad dat je ziet is Rotterdam-Zuid en de kraan staat op het bouwterrein van Boston, de tot nu toe laatste nieuwbouw op de Kop van Zuid. De foto is in zwart-wit omdat dit een mooier beeld oplevert dan de vale kleuren in tegenlicht met een waterig zonnetje.

Peter Hooijmeijer - Herfst in de stad

De herfst is begonnen. Ook in de stad. Als de zon opkomt en haar kracht krijgt, lost de mist boven de stad langzaam op. De skyline wordt zichtbaar door de bomen aan de Westerkade. Stille wandelaars en fotografen vergapen zich aan het uitzicht. Terecht!

Raymond van Lammeren - Tussen wal en schip

Trossen, lijnen, touw. Draden, rekkers, staal. Voor velen geen betekenis, voor de roeiers heel normaal. In de Waalhaven, Botlek of Europoort, het gebeurt overal. Schepen moeten vast, langs een steiger aan de wal. Varend met een bootje, weer een volgende trip. Varend met een bootje, tussen wal en schip.

Esmeralda Holman - De avonturen van Floortje in Rotterdam

Echt álles is nep! Nou... niet alles. Het grootste cruiseschip ter wereld, Harmony of the Seas, verlaat hier écht Rotterdam en mijn kleindochter Floortje zit hier écht op een bankje. Alleen staat dat bankje in werkelijkheid voor het Kasteel Bouvigne in Breda en niet op een van de daken van Rotterdam. Het regent ook niet echt. Niet in Breda noch in Rotterdam. Het cruiseschip was in het voorjaar van 2016 in Rotterdam dus herfst was het ook niet echt. Bliksem? Ook nep. Maar het is mooi wél Rotterdam, ja tog?!

Ed van den Hoek - Kranen in de Storm

14 september 2017: de eerste najaarsstorm heeft ons land genaderd. Dat betekent dat bij zware storm de kranen weer opgetopt worden, de schepen beter vastgemaakt en voorzichtig moeten zijn op open water en kades. Onderweg naar mijn werk kwam ik dit tafereel tegen op de tweede Maasvlakte, dit gaf zo'n bizar gezicht dat ik werkelijk even perplex was. Al het zand wat opgeblazen werd gaf het een fantastische aanblik van een woestijnstorm. Een woestijnstorm met havenkranen, fier hun klap (verlengarm van de kraan) stoer tegen de wind in vechtend tegen de wind. Ik nam toch het risico om met mijn camera deze foto te maken omdat zandkorrels killing zijn voor je camera en een korrel genoeg is om je sensor kapot te maken. Toch had ik voor dit zeldzame tafereel dit risico over.

Piet van Luijk - Vogelaars op de Maasvlakte