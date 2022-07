Welke herinneringen heeft u aan dit gebouw?

Kleuterjuf Hilal (30) werd getroffen door hersenin­farct en raakte in één klap haar vrijheid kwijt

In de bloei van je leven getroffen worden door een herseninfarct: het overkwam Hilal Incedalci (30). Ze raakte halfzijdig blind en zwaar overprikkeld. Met haar werk als kleuterjuf moest ze stoppen. Nu bakt ze potjes die ze neerlegt op verschillende plekken in Rotterdam. Om mensen blij te maken en om haar verhaal te delen. ,,Want aan mij zie je de gevolgen niet.’’

