Welke Rotterdamse sporters, coaches of sportvrijwilligers vallen in de prijzen?

Opinie ‘Rotterdam moet keuzes maken voor de natuur, dus niet investeren in zwaar vervuilen­de cruisesche­pen’

Hoe meer soorten er om ons heen zijn hoe gezonder de natuur is, zegt Hilgo Wempe, biologiedocent en burgercommissielid van Volt in Rotterdam in de gemeenteraadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte.

18 december