Wellnesscentra doen badkleding 's avonds in de ban: ‘Het trok bezoekers aan die wij niet willen’

Wellnesscentra in Schiedam en Bleiswijk stoppen met het toestaan van badkleding in de avond. Dit gebeurt na vernielingen door baldadige bezoekers.

Het gaat om Thermen Holiday in Schiedam en het Bleiswijkse Elysium. Bij het laatstgenoemde centrum is de wijziging al van kracht, Schiedam volgt in januari. Vanaf dat moment moeten bezoekers na 17.00 uur te allen tijde naakt zijn. Dus óók op de speciale badkledingdagen.

Volgens een woordvoerster van International Wellness Resorts, waar beide centra toe behoren, ontstaat ‘s avonds op badkledingdagen een ‘sfeer die wij niet wensen’. ,,Dan komen gasten die wij niet in huis willen hebben.”

Toiletrolhouder gesloopt

Zij spreekt bijvoorbeeld van vernielingen. ,,Een dispenser en toiletrolhouder zijn van de muur gehaald.” Ook houden deze bezoekers zich niet aan de ‘etiquette’. ,,In sauna's is het normaal dat je stil bent. Dat gebeurt nu niet.” De keten wil ‘geen label’ op de groep plakken die zij wil weren. Feit is dat ze de regel alleen in Schiedam en Bleiswijk invoert en niet in haar andere negen vestigingen.

Quote In sauna's is het normaal dat je stil bent. Dat gebeurt nu niet