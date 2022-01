Wendy is succesvol kunstenares en alleenstaande moeder van gehandicapte zoon: ‘Enorm dankbaar’

Ontmanteld Excelsior morele winnaar na puntenver­lies: ‘Verbaasd hoe leuk we soms voetballen’

Excelsior is het nieuwe jaar begonnen met puntenverlies. De uitgeputte Kralingers knokten zich naar een doelpuntloos gelijkspel in de topper tegen De Graafschap. Toch was Excelsior na de 0-0 de morele winnaar: in een vreemde week met flink wat afwezigen hield het de promotiekandidaat zonder problemen in bedwang.

14 januari