Wereldprimeur in de Rotterdamse haven: bolders uit de printer

De stalen meerpalen moeten tot nu toe helemaal uit het Verre Oosten komen, omdat ze daar nog de fabrieken hebben die deze loeizware gevaartes kunnen gieten. Die staalgieterijen zijn zo vervuilend, dat ze in Europa niet kunnen bestaan, zegt Vincent Wegener. Hij is een van de mannen achter de printer in een hoek van een loods op het RDM-terrein.



Het apparaat maakt de stalen bolders door lasdraad laag voor laag op elkaar te spuiten - als slagroom op een toetje.

Het duurt 90 uur voordat de bolder is uitgeprint. Dat is sneller, goedkoper en milieuvriendelijker dan bestellen in China. ,,En ze zijn stevig. Bij tests halen ze anderhalf keer de trekkracht van de schepen.’’

Hype

Wegener voorspelt een mooie toekomst voor de 3D-printer, terwijl deze vinding na de hype rond de introductie tien jaar geleden wat in de vergetelheid is geraakt. ,,Toen dachten we dat we er van alles mee konden maken; van hamburgers tot huizen. Nu zien we het als een stuk gereedschap waarmee we veel niet kunnen, maar ook veel wel.’’ Behalve bolders maken noemt hij ook reparatiewerk aan spoorrails. ,,Met een mobiele printer.’’

Volledig scherm De 3D-lasrobot aan het werk. © Jan de Groen Het Havenbedrijf experimenteert met een goede reden met de techniek: de haven telt zes- tot achtduizend bolders en het onderhoud van havenmeubilair en kades is duur. Samen met het bijhouden van de vaarwegen bedragen de kosten jaarlijks zo’n 250 miljoen euro.



Op de kade van de Sleepboothaven staan nu zes bolders (‘dat worden er elf’), vlak bij Heijplaat. Eentje komt vlak bij het kantoor van het Havenbedrijf op de Wilhelminapier, zegt projectleider Patrice Nederhorst van de havenautoriteit. Ze zijn herkenbaar aan de zichtbare printlaagjes. ,,Nu kijken we of zaken goed werken, zoals de coating.’’

