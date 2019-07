Wereldrecordpoging salsadansen voor Rotterdam CS geslaagd

Deelnemers dansten de rueda de casino, een Cubaanse groepsdans in een cirkel waarbij de dansers steeds wisselen van danspartner. De salsadansers kregen een polsbandje om, een geel NS-hoedje op en een knalgele boa, waarvan de veren overigens flink over het plein vlogen.



Op een podium in het midden van het plein zweepten enkele professionele dansers het publiek op. ,,Heer dame, heer dame, heer dame, heer dame’’ werd er omgeroepen. Daarop formeerden de deelnemers zich in drie cirkels. De binnenste cirkel was gereserveerd voor ‘de fanatici’, de middelste voor ‘de hobbyisten’ en de buitenste cirkel was het terrein van ‘de beginners’.



De recordpoging werd georganiseerd door Rotterdam Unlimited in samenwerking met de NS. ,,We zijn heel blij,’’ vertelt Anne van der Wel, communicatieadviseur bij de NS. Het aantal geïnteresseerden dat zich op Facebook meldde, circa 3600 mensen, werd echter bij lange na niet gehaald.