Werk ‘wederopbouwkunstenaar’ Louis van Roode gered van de sloop

Maurik mag geen kunst meer plaatsen in publieke ruimtes, maar hij doet het tóch: ‘Niemand kijkt ernaar’

Als je niet oplet, loop je zo aan zijn kunstwerken voorbij. Kunstenaar Maurik Stomps laat objecten achter in de stad die in het publieke domein horen. Zoals een elektriciteitskast, een brievenbus of een fietsenrek. Maar dan wel eentje die hij zelf heeft gemaakt. ,,Niemand kijkt naar deze objecten. Het is de coulisse van het straatbeeld.”

24 juli