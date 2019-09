Wesley (20) moet meelopen door metropoortje met dood bekopen

video Kinderen doodgescho­ten bij familiedra­ma Dordrecht, schutter is Rotterdam­se agent

10:03 Bij een familiedrama in Dordrecht zijn maandagavond vier mensen om het leven gekomen, onder wie twee kinderen van acht en twaalf jaar. De vermoedelijke schutter is hun vader Wendell C., een 35-jarige politieagent werkzaam bij de politie-eenheid Rotterdam. Hij is ook overleden. De man schoot ook de 27-jarige moeder neer. Zij overleed vannacht in het ziekenhuis. De Rijksrecherche is een uitgebreid onderzoek begonnen, bevestigt justitie tegenover het AD.