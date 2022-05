Wethouder over woningnood in Capelle: ‘Als je veel immigranten toelaat, zijn er ook veel woningen nodig’

Na Den Haag, Leiden, Haarlem en Amsterdam staat Capelle aan den IJssel op plek vijf van de dichtstbevolkte steden in Nederland. En dan is er ook nog een groot woningtekort: ga er maar aan staan, als wethouder. ,,Het is een uitdagende portefeuille’’, vertelt Maarten Struijvenberg, sinds eind 2019 wethouder voor onder andere dit hoofdpijndossier. ,,Ik houd me ook bezig met onderwijshuisvesting en verkeer. Beide heel belangrijk, maar de woningnood is echt een centraal thema in mijn pakket.’’