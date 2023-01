Wie boven prijsplafond komt, betaalt bij Eneco hoofdprijs voor stadswarmte (maar overstappen kan niet)

Reconstructie Hoe dit rustige dorp in één klap groot nieuws werd: ‘Denk dat we levens hebben gered’

Ineens zijn ze het middelpunt van de wereld. In Bergschenhoek, pal boven Rotterdam, duikt in januari 2021 voor het eerst in Nederland een besmettelijke, Britse coronavariant op. Niemand die weet hoe dat gaat uitpakken. Tienduizenden inwoners moeten zich melden voor onderzoek, kinderen van 2 jaar oud al. Zelfs topmodel Doutzen Kroes bemoeit zich er tegenaan. Een reconstructie van twee hectische maanden in een anders zo rustig plaatsje. ,,Ik kan het niet bewijzen, maar ik denk dat we levens hebben gered.”

8 januari