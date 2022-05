Wie dé tip heeft voor een nieuwe manager voor Hotel New York, mag er een jaar lang gratis dineren

Een aantrekkelijke oproep van General Manager Roel Dusseldorp van Hotel New York: de gouden tipgever die een nieuwe restaurantmanager aanwijst, mag een jaar lang maandelijks gratis dineren en cocktails drinken in het sterrenhotel aan de Nieuwe Maas. Hiermee hoopt Dusseldorp aandacht te trekken voor zijn vacature.

Hoe wanhopig bent u, gezien de beloning?

,,Haha, wanhopig is het verkeerde woord. Ik ben kaal, maar het is niet zo dat ik met mijn handen in het haar zit. Het klopt wel dat we vanaf september echt iemand nodig hebben. We hebben eerder iemand aangenomen, maar in zijn proefperiode bleek toch dat het niks voor hem was. Hij dacht dat het een kantoorfunctie was, maar dat is niet zo.’’

Hoe moeilijk is het om personeel te vinden?

,,Het zijn niet de makkelijkste tijden om mensen te vinden. Daarom moeten we wat ludieker zijn met werving en selectie. We hebben wel iemand nodig, dus wilde ik een zo groot mogelijk publiek aanspreken. Toen dacht ik: waar zou ik zelf op aanslaan? Als ik dit zie, zou ik wel reageren. Ik bleek niet de enige.’’

Hoeveel reacties hebben jullie al gehad?

,,Het is echt bizar hoeveel mensen reageren en mij berichtjes sturen. Ik houd het niet constant bij, maar we zitten al op meer dan 160 reacties op LinkedIn. Meer dan 200.000 mensen hebben het bericht gezien. Dat is ongekend. Nu zijn er waarschijnlijk ook veel mensen die het bericht voorbij scrollen, maar toch heeft de vacature een enorm bereik. Dat hebben we normaal natuurlijk niet.’’

In uw oproep gaat het voornamelijk over de beloning, niet over de functie zelf. Krijgt u dan niet weer sollicitanten met een vertekend beeld van de functie?

,,Mensen die echt geïnteresseerd zijn, kijken natuurlijk wel naar de vacature. De oproep gaat om de beloning, want daar klikken mensen op. Het doel is echt om de aandacht van de mensen te trekken. Als we de hele vacature in het bericht zetten, lezen mensen het niet meer, en werkt het idee niet meer.’’

