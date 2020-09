Wie Elfie Tromp dood wenste, mag gratis naar haar show

,,Als je me aantoonbaar dood hebt gewenst, mag je gratis naar binnen’’, zegt Tromp. ,,Ik ben meerdere malen dood gewenst. Kijk maar op mijn social media: daar zitten echt heftige dingen tussen.’’

De nieuwe voorstelling van Tromp gaat onder meer over deze bedreigingen. ,,Er zit een lied in waarin ik letterlijk citeer uit de teksten van deze bedreigers’’, vertelt Tromp. ,,In dat nummer zing ik door die bedreigers geschreven zinnen als: ‘Ze moet doodgeneukt. In alle gaten. Tot ze zaad kotst.’’’

Bedreigers

De voorstelling heet Niet vandaag Satan en is over twee weken in Rotterdam te zien. Dit weekend is in Amsterdam de première, maar Tromp verwacht niet dat de bedreigers zich echt melden. ,,We zullen zien of ze reageren. Als ze aantoonbaar maken dat ze me inderdaad dood hebben gewenst, dan gaat dat natuurlijk mee in een aangifte bij de politie.’’

Quote Ik heb buurmannen uit de straat gehad die me op internet bedreigden Elfie Tromp

Wie haar beledigde maar niet met de dood bedreigde, krijgt geen gratis kaart. Die moet gewoon het volle pond betalen, zegt Tromp.

Negeren

,,Mensen hebben vaak tegen me gezegd: ‘Je moet dit negeren. Laat het je niet raken!’ Eigenlijk zeg je dan dat ik ongevoelig moet worden, terwijl het me wel raakt. Ik heb buurmannen uit de straat gehad die me op internet bedreigden. Mensen die op straat naar me riepen. Mijn adres werd online gezet. De politie heeft mijn omgeving en mijn social media een tijd extra in de gaten moeten houden. Nou, dat deed me wel degelijk iets.’’

In haar nieuwe voorstelling rekent ze daarom af met deze angst en met de bedreigers. ,,‘Jongens, dit is wat er van me geworden is’, wil ik de bedreigers zeggen. Door hen kan ik nu maar één ding doen: een monster worden. Ik heb in deze voorstelling een vampier om me te wreken, voor alle vrouwen die ooit iets is aangedaan.’’

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.