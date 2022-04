Wie graag een kussentje op z’n stoeltje wil en een wc-pot om op te chillen, gaat maar lekker naar Luxor

Weekje naar de zon? Parkeren op Rotterdam Airport is stuk duurder dan voor de pandemie

Nu de meivakantie begonnen is, trekken Rotterdammers weer massaal het land uit. Rotterdam The Hague Airport verwacht bijna zevenduizend reizigers per dag in de komende twee weken. Maar wie zijn auto een week op het vliegveld parkeert, is bijna een kwart meer geld kwijt dan in 2019.

22 april