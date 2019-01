Wie heeft ‘advokat’ Jackson gezien? Rotterdamse advocaat is naarstig op zoek naar kat met 'wit befje’

,,In al het leed in de wereld valt mijn verdriet in het niet. Maar tóch: ik mis ‘m verschrikkelijk", zet Ten Haaf eind december op Twitter. Even daarvoor verdween het dier uit het huis in Voorburg, waar hij met nieuwe baasjes naartoe was verhuisd. Tot een maand geleden woonde Jackson nog in een door Ten Haaf gebouwde 'kattenflat’ in Rotterdam-West, bij de re-integratieplek Stichting Pluspunt aan het Samuel Mullerplein. Daar bezocht de advocaat hem meerdere keren per week. Ze is een echte dierenfreak, volgens vriendin Petra Blankwaard. Ten Haaf had de zorg voor Jackson op zich genomen nadat zijn eerdere baasje daartoe door een huisuitzetting niet meer in staat was.



In Voorburg, Den Haag, Delft, Ypenburg en Rotterdam wordt ondertussen uitgekeken naar het beest, maar dat heeft nog niks opgeleverd. Jackson moet zo’n 8 jaar oud zijn, is gechipt en heeft een stevig postuur (5,9 kilo), meldt Ten Haaf op Twitter. ,,Wit befje niet altijd direct te zien.”