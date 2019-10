Wie heeft hét idee voor een songfestivalfeest?

Het uitgangspunt van ESF 2020 is om álle inwoners van de Maasstad mee te laten genieten van dit mega-evenement, benadrukt hij. Niet alleen tijdens de finale op 16 mei in Ahoy maar ook in de weken daarvoor moet de stad bruisen. Bijvoorbeeld door zélf iets te bedenken – bij voorkeur iets muzikaals – zoals een eigen talentenjacht in het buurthuis of op een centraal plein. ,,Wie weet kunnen de buurtbewoners dan zelf songfestivalliedjes zingen. Het hoeft dus echt niet zo ingewikkeld te zijn.’’



Rotterdam pakt de organisatie van het Eurovisie Songfestival – in augustus weggekaapt voor de neus van Maastricht – groots aan. Zo wordt 15,5 miljoen euro uitgetrokken om dit enorme festijn in goede banen te leiden, én de Rotterdammers een onvergetelijke belevenis voor te schotelen. Zo komt er een centrale fanzone Eurovision Village – de Binnenrotte wordt als optie genoemd – waar liefhebbers uit de stad én festivalbezoekers gratis terecht kunnen. Een mogelijkheid is dat daar dan onder meer de halve finales en finale op een groot scherm worden vertoond, omlijst door muziekoptredens.