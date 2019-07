Wie is Chi Ho L., de man achter sushiketen Sumo en de miljoenenfraude?

Rotterdam­se waterpolo­ster gewond bij dodelijk ongeluk in nachtclub Korea

7:41 De Nederlandse waterpoloster Maud Megens is in de Zuid-Koreaanse stad Gwangju lichtgewond geraakt toen een hoger gelegen dansvloer in een drukbezochte nachtclub instortte. Door het ongeval kwamen twee Zuid-Koreanen om het leven en raakten meerdere mensen gewond.