Wie wil nu nog als bestuurder van Feyenoord aan de slag?

UPDATE Man aangehou­den na mysterieu­ze schietpar­tij in Rotterdam-West

26 oktober De politie heeft kort na de schietpartij van dinsdagavond in Rotterdam-West een 21-jarige man aangehouden. Zijn rol is vooralsnog onduidelijk. Het incident is omgeven met raadsels, deels omdat op de plaats delict in de Joost van Geelstraat geen slachtoffer of dader te bekennen was.