Wie zijn de negen ‘boefjes’ die Prinsenland, ‘s-Gravenland en Capelle in hun greep hielden?

Alleen landelijke editie door storing

7:28 Door een langdurige stroomstoring in de drukkerij in Den Haag is AD Rotterdams Dagblad vandaag noodgedwongen alleen in de landelijke editie en dus zonder het regiokatern, verschenen. Het regionale katern kunt u wel lezen in de digitale krant via: krant.ad.nl. Onze excuses. Directie AD