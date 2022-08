Wie zijn troep weggooit in Rotterdam, kan zomaar een bedankje krijgen van de prullenbak

‘Goh, ruimen jullie je rommel op?’ Deze voorlich­ters wijzen parkbezoe­kers bij mooi weer op de afvalre­gels

Het zonnetje schijnt volop in Rotterdam en dat betekent dat mensen massaal de parken in de stad opzoeken. Dat is natuurlijk heel gezellig, vindt Peter van Druten van Stadsbeheer, maar een doorn in het oog is het vele afval dat parkbezoekers achterlaten op mooie dagen.

4 augustus