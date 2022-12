Wij leiden zelf journalisten op, word jij onze nieuwe AD-collega?

Als je op de afdeling schade-afhandeling van een verzekeraar werkt, krijg je er op een verjaardag niet snel een vraag over. Iemand nog iets drinken?

Maar zeg dat je journalist bent en velen hebben meteen een mening. Zij denken het beter te weten en te kunnen. Eerlijk gezegd is dat soms best vermoeiend. Maar het is óók de grote charme van ons vak. De meeste mensen zijn op een of andere manier consument van media. Ze voelen zich erbij betrokken, ze vinden altijd iets van ons werk. Je bent lid van het AD, geen klant, en daar heb je een sterk gevoel bij. Dat heb je niet snel met een verzekeraar. Sommige kritische meningen over de journalistiek snijden hout, wij zijn zeker niet foutloos.

Het is een vrij beroep, journalist

Komen we vanzelf op de vraag: wanneer ben je een journalist? Als je de School voor de Journalistiek of een vergelijkbare studie hebt afgerond? Als je voor een erkend journalistiek medium werkt? En wie bepaalt dat dan? Volgens mij ben je journalist als je voor een medium werkt dat net als jij bepaalde journalistieke principes aanhangt: hoor en wederhoor bijvoorbeeld, een zo waarheidsgetrouw en fair mogelijke verslaggeving. Het zit ’m in basisvaardigheden - nieuwsgierigheid, duidelijk een verhaal communiceren, dóórvragen, passie voor nieuws en actualiteiten. Niet zozeer in de vooropleiding.

Zelf wilde ik al vanaf mijn tiende jaar journalist worden, al ben ik daarna niet naar de School voor Journalistiek gegaan. Maar er zijn ook mensen die daar pas op latere leeftijd achter komen. Of als ze eerst een andere richting zijn ingeslagen.

Voor hen heb ik mooi nieuws. DPG Media (waartoe AD behoort) start in februari 2023 met de tweede editie van het traineeship ‘divers journalistiek talent’. Voor wie? Voor iedereen die graag mediamaker wil worden en daarvoor niet is opgeleid of in een andere omgeving werkt. Dan gaat het niet alleen om schrijven, maar ook om het maken van podcasts, video’s, foto’s. De eerste editie van deze opleiding werd afgelopen zomer door tien trainees afgerond. Het merendeel van hen is bij verschillende media bij ons bedrijf, ook AD, aan de slag gegaan. Daar worden zij nog steeds intensief begeleid.

Waarom doen wij dit? Om mensen van alle verschillende achtergronden de kans te bieden zich op de journalistiek te storten. We willen heel Nederland bereiken en aanspreken met onze verhalen, dan moeten onze redacties ook heel het land vertegenwoordigen. Met verschillen in sociale en multiculturele achtergrond, opleiding, ervaring in het leven, interesses en hobby’s, politieke en maatschappelijke inzichten. Doordat redacteuren verschillen, worden onze verhalen vollediger en creatiever. In Nederland loopt heel veel talent rond die alle redacties nu over het hoofd zien. En ook bij het AD lijken we nu allemaal te veel op elkaar.

Lijkt het je iets? Meld je aan via de website van DPG Media: vacatures.dpgmedia.nl/o/traineeship-journalistiek-talent

Je kan je aanmelden tot 6 januari en een week later hoor je of je bent uitgenodigd voor de selectiedag. Deze is op dinsdag 17 januari in Hoofddorp. Als je wordt uitgekozen, begin je op 3 februari met het traineeship: zes maanden één dag in de week (vrijdag). Dan krijg je les van ervaren journalisten en leer je ons bedrijf kennen.

Word jij onze nieuwe collega? Word jij de nieuwe Sjoerd, Angela, politieke of regionale verslaggever? Kom jij werken in die wereld waarover iedereen een mening heeft? Ik wist het op mijn tiende heel zeker en heb nooit spijt gehad.

