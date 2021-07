Wijkagent doet bijzondere vondst in wandelbos: ‘Ik wist meteen: dit is niet zomaar een kat’

Meteen nadat de fietster gewag had gemaakt van de bijzondere parkbezoeker ging de wijkagent met collega’s het bos in. ,,Volgens haar liep hij in zijn uppie over het fietspad. Ze bleef - heel verstandig - op afstand. Toen wij arriveerden, was hij nergens meer te bekennen. Aan de rand van het bos vonden we wel een lege bench. Het is gissen, maar dit duidt erop dat het dier door zijn eigenaar is gedumpt.’’ Na een tevergeefse zoektocht verlieten de agenten het bos.