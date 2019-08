Wijkagent verbijsterd over vrijspraak voor verdachte die hem zo hard in rug trapte dat hij bloed plaste

De Rotterdamse wijkagent Wim Rietveldt raakte twee weken geleden gewond bij de aanhouding van een man die onder invloed van drank en lachgas in een auto wilde stappen. Rietveldt werd zo hard in zijn rug getrapt dat zijn nier een bloeduitstorting opliep en hij de volgende dag bloed plaste. Tot zijn verbijstering is de verdachte vandaag vrijgesproken omdat de aangifte niet duidelijk genoeg was. ,,Dit is toch te gek voor woorden.‘’

Rietveldt probeerde de man aan te houden op de Nieuwe Binnenweg. Hij had eerder met zijn collega op camerabeelden gezien dat hij alcohol had gedronken en in zijn auto wilde stappen. Toen zij op hem afstapten, lurkte de man aan een lachgasballon achter het stuur.

De man stapte uit de auto en bleef schreeuwen en schelden tegen Rietveldt. De agent probeerde de autosleutels uit het contact te halen om te verhinderen dat hij alsnog weg zou rijden. Vervolgens werd de wijkagent geduwd en geslagen. Vervolgens kwam een vriend van de man erbij en bemoeide zich ermee. ,,Ik probeerde de eerste verdachte onder controle te krijgen, maar dat lukte niet. Toen ik me omdraaide naar de tweede verdachte, trapte de eerste verdachte mij in de rug‘’, blikt Rietveldt terug. ,,In eerste instantie had ik dat niet eens door. Het was hectisch en de adrenaline gierde door mijn lijf‘’, zegt Rietveldt. ,,Collega's wezen mij erop dat ik hard was getrapt. De pijn in mijn lijf kwam later en direct daarna en de volgende dag plaste ik bloed. Daar schrok ik enorm van.‘’

In het ziekenhuis werden scans genomen en toen bleek zijn nier een bloeduitstorting te hebben. Hoe de aanhouding precies is verlopen, kon Rietveldt zich - door de stress en hectiek - niet meer precies voor de geest halen voor de aangifte. ,,Ik ben vooral afgegaan op wat collega's hadden gezien. In eerste instantie dachten we dat de vriend die bewuste trap had gegeven, uit camerabeelden bleek het juist de eerste verdachte te zijn‘’, vertelt Rietveldt. ,,Deze man, die dus daadwerkelijk heeft getrapt, moest vandaag voor de rechter komen. Maar vanwege de eerdere 'vergissing’ heeft de rechter hem vrijgesproken. Ik vind dat echt heel erg raar.‘’

Rietveldt hoopt dat het Openbaar Ministerie in hoger beroep gaat tegen de uitspraak. ,,Als agent sta je iedere dag klaar voor de mensen en de maatschappij. En dan krijg je dit. Ik begrijp hier helemaal niets van.‘’

Wim Rietveldt deelde zijn verhaal op Twitter en krijgt veel steunbetuigingen. Ook minister Grapperhaus van Justitie heeft hem veel sterkte gewenst en uitgenodigd voor een gesprek.